Sanità: causa Covid servono incubatrici e saturimetri per prematuri del Buzzi di Milano, al via campagna solidale

Servono incubatrici, culle speciali e saturimetri per i bimbi prematuri che nascono all'ospedale Buzzi di Milano, per questo Obm Onlus lancia la campagna solidare "Nascere al tempo del Covid". La pandemia - spiega un comunicato stampa dell'ente - ha infatti fortemente cambiato le procedure del percorso nascite per ridurre al minimo il rischio di contagio in ambito neonatale e l'ospedale, centro di riferimento da oltre un secolo per l'assistenza specialistica in campo materno infantile, ha dovuto riorganizzare e potenziare i suoi reparti, soprattutto la patologia neonatale. Fin dalle prime fasi dell'emergenza sanitaria, grazie al supporto di Obm Onlus - attiva da 15 anni per sostenere i bambini ricoverati al Buzzi insieme alle loro famiglie e favorire lo sviluppo tecnologico della struttura – nell'ospedale sono state create due aree protette per ospitare i neonati a rischio, nati da donne con sospetto Covid. Questo sdoppiamento ha di fatto moltiplicato il bisogno di attrezzature e dotazioni tecnologiche, in particolare per la patologia neonatale.