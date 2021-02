Sanità: causa Covid servono incubatrici e saturimetri per prematuri del Buzzi di Milano, al via campagna solidale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo dal 7 febbraio e fino al 27 febbraio Obm Onlus lancia la campagna di raccolta fondi “Nascere al tempo del Covid” con numero solidale 45586. Il valore della donazione sarà di due euro per ciascun sms inviato e di 5 o 10 euro per ciascuna chiamata da rete fissa. I fondi raccolti serviranno per acquistare incubatrici, culle speciali e saturimetri in grado di monitorare lo stato di salute dei piccoli prematuri, curarli e crescerli al meglio. Le strumentazioni mediche che sarà possibile acquistare grazie alla campagna saranno fondamentali per far fronte all’emergenza in corso ma serviranno anche quando sarà terminata, contribuendo alla realizzazione della nuova area di patologia neonatale del Buzzi. In Italia - ricorda la nota di Obm Onlus - ogni anno nascono oltre 30mila prematuri (il 7 per cento del totale). All’ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano ogni anno vengono ricoverati quasi cinquecento neonati prematuri nel reparto di terapia intensiva e patologia neonatale. (Com)