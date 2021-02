Droga: fa giro di consegne dosi cocaina a bordo di un taxi, 44enne arrestata a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 44 anni, incensurata, è stata arrestata per spaccio dalla squadra mobile di Milano durante un giro di consegne che ha effettuato a bordo di un taxi, su cui viaggiava come passeggera. Gli investigatori l'hanno agganciata e seguita fino a via Lorenteggio.Entrata e uscita da un condominio dopo pochi minuti, la donna è risalita a bordo dello stesso taxi, facendosi portare in direzione centro città fino in in largo Treves. Qui la 44enne è scesa dall'auto bianca e ha atteso l'arrivo di un cittadino italiano 47enne al quale ha venduto due dosi di cocaina. Avuta certezza della cessione, gli agenti l'hanno fermata in corso di Porta Nuova. Addosso aveva con sé otto involucri di cocaina, occultati nella borsetta, per un peso di circa quattro grammi, oltre a 350 euro provento dell'attività di spaccio, e due telefoni cellulari. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione di corso Lodi dove, all'interno di una valigia, sono state rinvenute altre 83 dosi già confezionate di cocaina per un peso di circa 40 grammi. (com)