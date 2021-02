Spagna: Illa (Psc), non negozieremo nessun accordo di governo con Vox in Catalogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista catalano (Psc) non negozierà "nessun governo" della Generalitat con il partito di estrema destra Vox, in quanto "non ha nulla in comune" con loro. Lo ha affermato in un'intervista radiofonica a "Rac1", Salvador Illa, candidato del Psc ed ex ministro della Salute. In merito ad una possibile intesa con gli indipendentisti catalani di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), ha spiegato che "dipenderà da Erc", ma ha ammonito che fino a quando difenderanno l'indipendenza "un accordo con loro sarà irrealizzabile". Per quanto riguarda una ripetizione del voto, se dopo il 14 febbraio non si riuscisse a raggiungere accordi per governare, Illa ha evidenziato che "non sarebbe conveniente" dicendosi convinto che sarà in grado di guidare "una maggioranza di cambiamento". (Spm)