Eurispes: segretario generale Ricceri partecipa a conferenza internazionale "La crescita dell’Asia"

- Il 10-12 febbraio 2021, si svolgerà all’Università Sorbona di Parigi e all’Università di Le Havre la conferenza internazionale e multidisciplinare “The rise of Asia”. Il segretario generale dell’Eurispes, prof. Marco Ricceri, presenterà una relazione relativa ai risultati delle analisi svolte nell’ambito del Laboratorio sui Brics. La Conferenza si struttura, infatti, come una piattaforma internazionale di discussione, aperta alle più disparate discipline, con 35 sessioni tematiche parallele e con la partecipazione di circa 140 relatori provenienti da 50 paesi del mondo. In tale prospettiva, la partecipazione dell’Eurispes è finalizzata a cogliere gli elementi che possono aiutare il nostro Paese a vivere in modo positivo la nuova situazione che si sta delineando, a livello globale, a seguito del ruolo sempre più forte dell’Asia. (Ren)