Milano: Roggiani (Pd), città reagirà sempre ad ogni rigurgito fascista

- In una nota la segretaria metropolitana del Pd Milano Silvi Roggiani condanna la vandalizzazione alla lapide dedicata al partigiano Adriano Pogliaghi in via Segneri 8, denunciata ieri dall'Anpi provinciale di Milano ."Provocazione indegna e inaccettabile, quella con cui è stata vandalizzata la lapide dedicata al partigiano Adriano Pogliaghi - ha detto Roggiani - Un atto vigliacco e, soprattutto, un oltraggio alla storia di Adriano che, a soli 22 anni, è stato ucciso a Mauthausen, pagando con la sua stessa vita l'impegno e la lotta per la libertà di tutti noi. Col loro gesto volevano forse infliggergli una seconda morte, ma non ci riusciranno perché Milano, città medaglia d'Oro alla Resistenza, reagirà sempre e resisterà ad ogni rigurgito fascista. Siamo sicuri che sia la corona che la targa verranno presto ripristinate e ci auguriamo che le autorità individuino il prima possibile i responsabili di questa infame provazione". (Com)