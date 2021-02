Regno Unito: adolescente considerato "il più giovane terrorista britannico" condannato a 2 anni di riformatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un adolescente, considerato il più giovane terrorista mai arrestato nel Regno Unito, è stato condannato a scontare 2 anni di rieducazione presso una struttura britannica, ma non è stato destinato ad alcuna pena detentiva. Il giovane è stato condannato per aver guidato una cellula neo-nazista dalla casa della propria nonna sin dall'età di 13 anni. A quest'età aveva infatti ottenuto delle istruzioni per fabbricare esplosivi, mentre un anno più tardi aveva collezionato una serie di pubblicazioni di propaganda terroristica di estrema destra, che aveva iniziato a diffondere in gruppi e chat online. Il giovane è stato ora condannato a due anni di riabilitazione in un centro apposito, dopo che si è riconosciuto colpevole dei 12 capi di accusa, che variano dal possesso di materiale terroristico e sovversivo alla disseminazione di tali documenti.(Rel)