Governo: Lollobrigida (Fd'I), senza il consenso del popolo non si va molto lontano

- Il capogruppo di Fd'I alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha detto al Tg1: "Fratelli d'Italia domani porterà al presidente Draghi le nostre priorità per la nazione, assicurando il massimo sostegno a tutte le iniziative che saranno utili per l'Italia. Però - ha continuato il parlamentare - ribadiremo che il metodo per formare un governo, secondo noi, non è questo. Perché senza il consenso del popolo non si va molto lontano". (Rin)