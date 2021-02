Milano: De Corato, discariche abusive mettono a rischio produzione riso biologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Milano non bastavano le discariche abusive dei nomadi in via Vaiano Valle, ora ci sono anche quelle dell'insediamento di Cascina Basmetto". Afferma così il consigliere comunale di Fd'I Riccardo De Corato in merito alla discarica abusiva del campo nomadi di Cascina Basmetto a Milano. "Anche qui cumuli di immondizia abbandonati vicino ai campi. Sversamenti che rischiano di inquinare la falda acquifera e intaccare le piantagioni di riso biologico presenti nelle vicinanze. Ormai, dopo 10 anni di maggioranza di centrosinistra, si è capito che i nomadi hanno un trattamento privilegiato da parte dell'amministrazione. Mi chiedo: ma se il responsabile degli sversamenti fosse stato un contadino della zona, come sarebbe andata a finire? Non mi stupirei se qualcuno, un domani, giustificando tale scempio, dicesse che tipico della cultura zigana è il lavoro del rigattiere e che per questo motivo si producono tanti rifiuti. Il Comune il 15 gennaio scorso, durante la Commissione Sicurezza, si è vantato dei servizi di prevenzione e repressione dell'abbandono illecito dei rifiuti effettuati. Un dato, per ora, è certo: davanti ad ogni insediamento nomade sorge una discarica abusiva e raramente qualcuno è stato denunciato. Il campo nomadi di Cascina Basmetto va smantellato. Ormai, negli anni, è diventato rifugio dell'illegalità. Mi domando - conclude De Corato - cosa si aspetti ancora: esistono tutti i presupposti per procedere alla chiusura".(Com)