Motori: Eicma title sponsor degli Internazionali d'Italia motocross 2021

- Eicma firma l'edizione 2021 degli Internazionali d'Italia Motocross e apre il percorso di promozione della 78esima Edizione dell'evento espositivo di riferimento per l'industria delle due ruote, che si terrà il prossimo novembre. Dopo il successo degli scorsi anni, l'esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo di Milano sarà nuovamente title sponsor della più importante preseason del campionato mondiale di motocross. Tre round consecutivi, tre settimane con il meglio degli specialisti delle ruote tassellate. La mini serie organizzata da Off Road Proracing sotto l'egida della Federazione Motociclistica Italiana, vedrà infatti anche quest'anno la partecipazione dei Top Team e dei migliori piloti MX a livello internazionale. Il primo appuntamento è previsto per domenica 28 febbraio sulla sabbia del circuito di Riola Sardo (Or), seconda tappa, sempre in terra sarda, il 7 marzo ad Alghero, mentre sarà la Lombardia a ospitare l'ultima gara sul circuito di Mantova il 14 marzo. Il mini campionato targato Eicma si conferma quindi come uno dei test più significativi per mezzi e piloti in vista dell'apertura della stagione iridata Mxgp. "Nell'ambito racing – ha dichiarato in una nota l'ad di Eicma Paolo Magri, annunciando la sponsorship – convivono la massima espressione della passione e dell'impegno tecnico dell'industria delle due ruote, una caratteristica che accomuna il mondo delle competizioni con la nostra manifestazione. Per questo abbiamo scelto di rinnovare la nostra sponsorship perché, anche grazie al suo respiro internazionale, ci permette di accendere un ulteriore riflettore sul nostro settore e di essere presenti sui campi gara di una disciplina sempre più strategica, spettacolare ed attrattiva". (com)