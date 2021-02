Imprese: Leonardo, partnership con O2 per studio opportunità offerti da reti 5G a industria difesa e sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli obiettivi è la valutazione del potenziale del 5G per la fornitura, in modalità wireless, di aggiornamenti dei dati di missione, supporto e manutenzione agli aeromobili come l’elicottero Leonardo AW159 Wildcat. Ciò potrebbe accelerare i tempi di intervento tra le missioni e migliorare l’affidabilità delle piattaforme, rispettando gli stringenti requisiti di sicurezza dei sistemi militari schierati in prima linea. Un altro progetto congiunto riguarda le possibili modalità di impiego della tecnologia abilitata al 5G negli impianti di produzione di Leonardo per supportare i processi della “fabbrica futura”, come la produzione digitale e le infrastrutture intelligenti. Con una rete 5G privata e altamente sicura, Leonardo potrà adottare un approccio rivoluzionario all’Industria 4.0, continuando a rispettare gli obblighi di sicurezza previsti dai clienti governativi e militari. Elementi fondamentali, questi, per la realizzazione di programmi come il Tempest, il sistema aereo da combattimento di nuova generazione, progettato per essere prodotto in maniera significativamente più veloce e a un costo inferiore rispetto ai velivoli da difesa della precedente generazione. Oltre a studiare le potenzialità del 5G per le attività di Leonardo in campo manifatturiero e nella fornitura di servizi, il progetto valuterà anche i potenziali vantaggi che l’azienda potrebbe offrire, sul piano delle capability, ai propri clienti attraverso le reti private 5G. Il lancio delle nuove tecnologie 5G è particolarmente importante per Leonardo perché investe le tre direttrici di cambiamento contenute nel Piano strategico di lungo termine Be Tomorrow - Leonardo 2030. Le nuove applicazioni del 5G rafforzeranno infatti il core business dell’azienda, migliorando le capacità operative e permettendo a Leonardo di competere con sempre maggiore successo. Il 5G contribuirà, inoltre, a trasformare il modo di lavorare, creando un ambiente più connesso, moderno e flessibile. Lo studio delle potenziali applicazioni della tecnologia 5G privata rientra in un più ampio percorso, all’interno della direttrice master the new del Piano strategico Be Tomorrow - Leonardo 2030, volto ad accelerare sull’innovazione e sui nuovi mercati high tech: una strategia grazie alla quale l’azienda sarà in grado di continuare a generare valore agendo come asset strategico nei Paesi in cui opera. Jo Bertram, Md of Business di O2, ha sottolineato che “la partnership punta a definire le modalità attraverso le quali le reti private 5G potranno essere impiegate nel più ampio settore della difesa, dimostrandone l’idoneità nell’ottica della trasformazione digitale di un business e utilizzando la nostra capacità di avvalerci di un ecosistema applicativo ricco e articolato. È di grande soddisfazione lavorare a un programma così entusiasmante, che fa leva sulle capacità tecniche di entrambi i settori di attività, con concreti riflessi positivi su soluzioni di rete, mobilità e sicurezza”. Tra gli altri campi di applicazione della tecnologia di O2 figurano la formazione remote expert e le soluzioni per la salute e la sicurezza, l’asset tracking per il controllo completo della distribuzione e della logistica, le soluzioni per aumentare la sicurezza attraverso telecamere installate sui droni nonché elevati standard di protezione dei dati. (Com)