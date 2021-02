© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaprono le linee metropolitane, dove i treni stanno tornando a viaggiare come al solito. In superficie riprende il normale servizio di bus, tram e filobus. La circolazione su tutta la rete Atm prosegue per tutto il resto della giornata. Lo fa sapere Atm in una nota e su Twitter. (Com)