Regno Unito: ridotto livello di allerta terrorismo da "grave" a "sostanziale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha ridotto il proprio livello di allerta terrorismo, passato da "grave" a "sostanziale". In un messaggio scritto alla Camera dei Comuni, la ministra dell'Interno Priti Patel ha comunicato che il Centro di analisi contro il terrorismo ha ridotto il livello di allerta dal quarto al terzo dei cinque possibili. Patel nel suo messaggio ha spiegato che la riduzione era dovuta a una "significativa riduzione del rischio di attacchi in Europa" rispetto a quelli visti tra settembre e novembre dello scorso anno. Tuttavia, Patel ha anche sottolineato come il terrorismo rimanga "uno dei più diretti e immediati rischi alla nostra sicurezza nazionale".(Rel)