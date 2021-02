Speciale difesa: presidente serbo Vucic, continueremo a investire nelle nostre Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia continuerà gli investimenti per rafforzare le proprie Forze ramate, in modo che continuino a essere “il guardiano” del Paese. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, dopo l’esercitazione "Top of the Spear 2021" tenutasi nella caserma di Pancevo. Alle manovre hanno partecipato la 72ma Brigata per le operazioni speciali, la 63ma Brigata paracadutisti e parte delle unità dell'Aeronautica militare e della Difesa aerea. Stando a quanto riferito dal ministero della Difesa, hanno partecipato il titolare del dicastero, Nebojsa Stefanovic, e il capo di Stato maggiore, generale Milan Mojsilovic. (Seb)