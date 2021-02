Speciale difesa: Colombia, si insedia nuovo ministro Difesa Diego Molano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è insediato nel fine settimana il nuovo ministro della Difesa della Colombia, Diego Molano Aponte. “Al nuovo ministro della Difesa ho ordinato di rafforzare la lotta al micro-traffico, togliere la droga dalle strade e liberare i giovani da questo flagello”, ha detto il presidente Ivan Duque parlando durante la cerimonia di insediamento. Molano, sin qui direttore del Dipartimento amministrativo della presidenza, è considerato una delle pedine chiave dell'esecutivo di Duque. Il nuovo ministro, che vanta oltre 25 anni di esperienza in carichi dirigenziali del settore pubblico e privato, ha contribuito tra le altre cose a disegnare e sviluppare strategie nazionali e locali di sicurezza. Tra il 2009 e il 2011 è stato direttore dell'Agenzia presidenziale per l'azione sociale e la cooperazione internazionale, quindi, dal 2011 al 2013, direttore generale dell'Istituto colombiano del benessere familiare. Dal 2016 al 2019 è stato consigliere della città di Bogotà. Molano sostituisce Carlos Holmes Trujillo morto il 26 gennaio, all'età di 70 anni, per cause collegate al contagio da nuovo coronavirus. (Mec)