I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo: nuovo giro di consultazioni, Draghi potrebbe riferire a Mattarella già domani sera - Dopo aver incassato la fiducia di Lega e Movimento 5 Stelle, il presidente incaricato, Mario Draghi, si prepara a nuove consultazioni che prenderanno il via oggi dalle 15 con un secondo giro con i partiti che inizierà con il Gruppo Misto alla Camera – Minoranze Linguistiche, e si chiuderà con il Movimento 5 Stelle, il cui incontro è in programma per martedì 9 febbraio alle 17:15. Draghi potrebbe riferire al presidente Mattarella mercoledì 10 o nella serata di martedì, dopo aver concluso i colloqui con i partiti politici. Da programma si inizierà alle ore 15 fino alle 15.15 con il gruppo Misto della Camera-minoranze linguistiche. Dalle 15.30 alle 15.45, Maie-Movimento italiani all'estero-Psi (componente gruppo Misto della Camera). Dalle 16 alle 16.15, Azione, +Europa-Radicali (componente gruppo Misto della Camera) e +Europa, Azione (componente gruppo Misto del Senato). Dalle ore 16.30 alle 16.45, Noi con l'Italia-Usei-Cambiamo!-Alleanza di centro (componente gruppo Misto della Camera) e Idea-Cambiamo! (componente gruppo Misto del Senato). Dalle 17 alle 17.15 Centro democratico- Italiani in Europa (componente gruppo Misto della Camera). La giornata di oggi si chiude alle 17.30 fino alle 18 con il gruppo per le Autonomie (Svp-patt,Uv) del Senato. (segue) (Rin)