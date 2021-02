I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centrodestra: Schifani (FI), nessuna divisione traumatica, torneremo uniti - "Ci sono momenti storici in cui le emergenze possono portare divisioni temporanee, è accaduto anche in occasione dell'esecutivo Monti quando la Lega è rimasta fuori dalla maggioranza di governo. Ma nel centrodestra non c'è alcun allontanamento traumatico tra i suoi partiti, continueremo a correre insieme alle prossime amministrative e, quando si terranno, alle elezioni politiche. D'altra parte la nostra coalizione non è una formula chimica ma una realtà cresciuta e voluta dai territori". Così a Radio InBlu il senatore di Forza Italia e consigliere politico di Silvio Berlusconi, Renato Schifani che poi ha proseguito: "L'atteggiamento di Giorgia Meloni è comunque apprezzabile: lei stessa ha chiarito che l'opposizione di Fdi non sarà pregiudiziale e ideologica ma patriottica". Quanto alle urgenze del governo Draghi, per l'ex presidente del Senato: "L'indebitamento deve portare alla crescita, perciò si dovrà intervenire sul costo del lavoro, sui freni alla competitività, sull'eccessiva burocrazia, sulla lentezza della giustizia. La politica con le sue contrapposizioni ora deve fare un passo di lato per rispondere all'appello del presidente Mattarella. E, visti i tempi stringati del secondo giro di consultazioni, è probabile che già in settimana il nuovo governo Draghi possa iniziare a lavorare". (segue) (Rin)