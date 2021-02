I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo: Fapi, imprese e lavoro in primo piano, sosteniamo Draghi - "Apprendiamo con entusiasmo che tra gli obiettivi di governo che intende perseguire il premier incaricato, Mario Draghi, in primo piano ci sono imprese e lavoro. Queste direttrici sono fondamentali per la ripresa economia e sociale del Paese, dopo una fase di grande recessione acuita dalla pandemia". Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. "Confidiamo nel prossimo esecutivo che auspichiamo possa rimettere in cammino l'Italia dopo anni di politiche economiche sbagliate", conclude. (Rin)