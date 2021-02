I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: presidenziali, candidato di Correa al ballottaggio, testa a testa per il secondo posto - Si dovrà attendere il ballottaggio dell'11 aprile per conoscere il nome del nuovo presidente dell'Ecuador. Una sfida che potrebbe riservare sorprese: se Andres Arauz, il candidato legato all'ex presidente Rafael Correa, chiude da pronostico il primo turno in vantaggio (32,29 per cento dei consensi, per il posto da sfidante si prospetta un inatteso testa a testa. Con l'88,6 per cento delle schede scrutinate, si registra infatti un "pareggio tecnico" tra Yaku Perez, candidato ecologista direttamente legato alla Confederazione delle nazionalità indigene dell'Ecuador (Conaie) e Guillermo Lasso, banchiere conservatore giunto al terzo tentativo di assalto alla presidenza. Il primo ostenta un 19,74 per cento di favori, contro il 19,49 per cento attribuito a Lasso. Un margine che si va progressivamente assottigliando rispetto ai risultati dei primi exit poll. (segue) (Res)