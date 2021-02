© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Covid, autorizzazione ente regolatore dà il via alle esportazioni del vaccino Sinovac - L'Amministrazione nazionale dei prodotti medici (Nmpa) della Cina, l'ente di vigilanza sui farmaci, ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata a CoronaVac, un vaccino inattivato contro il coronavirus sviluppato da Sinovac Biotech. Il vaccino, prodotto da Sinovac Life Sciences, con sede a Pechino, affiliata a Sinovac Biotech, era stato approvato per l'uso di emergenza in Cina lo scorso giugno e da luglio è iniziata la somministrazione in alcuni gruppi selezionati nel Paese. Sinovac Life Sciences il 3 febbraio ha presentato la domanda per la distribuzione commerciale all'estero del CoronaVac, che è stata concessa sulla base degli studi clinici di Fase 3 per due mesi. La Nmpa ha richiesto all'azienda di continuare a condurre studi clinici, soddisfare i requisiti condizionali e presentare i risultati della ricerca di follow-up nei tempi stabiliti. (segue) (Res)