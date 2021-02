© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: autorità mercato emana nuove regole anti-monopolio per giganti tecnologici - L'autorità di regolamentazione del mercato cinese ha pubblicato nuove linee guida anti-monopolio indirizzate alle piattaforme Internet, rafforzando le restrizioni esistenti per i giganti della tecnologia del Paese. Le nuove regole formalizzano un precedente disegno di legge anti-monopolio pubblicato a novembre e chiariscono una serie di pratiche monopolistiche che i regolatori intendono reprimere. Le linee guida dovrebbero esercitare una nuova pressione sui principali servizi Internet del paese, compresi i siti di commercio online come Taobao e Tmall di Alibaba Group o JD.com. Copriranno anche servizi di pagamento come Alipay di Ant Group o WeChat Pay di Tencent Holding. Le regole, emanate dall'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (Samr) sul suo sito web, vietano una serie di comportamenti, tra cui costringere i commercianti a scegliere tra le migliori piazze di Internet del Paese, una pratica di lunga data nel mercato. (Res)