Spagna: vicepremier Iglesias, non esiste "piena normalità politica e democratica" verso indipendentisti catalani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier spagnolo, Pablo Iglesias, ha affermato in un'intervista al quotidiano "Diari Ara" che in Spagna non c'è una situazione di "piena normalità politica e democratica" quando i leader dei due partiti che governano la Catalogna, uno è in prigione e l'altro a Bruxelles, riferendosi a Oriol Junqueras, di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) e Carles Puigdemont, di Uniti per la Catalogna (JxCat). Le parole di Iglesias sono in netto contrasto con quelle pronunciate dalla ministra degli Esteri, Arancha González Laya, che nel replicare nei giorni scorsi al suo omologo russo, Sergej Lavrov, dopo che questi aveva paragonato la situazione dell'oppositore Aleksej Navalnyj con quella dei politici catalani pro-indipendenza, aveva ricordato che in Spagna "non ci sono prigionieri politici, ma politici prigionieri". "Come può esserci normalità democratica nel nostro paese se un conflitto politico ha cessato di essere gestito da canali politici e ha finito per essere gestito da canali di polizia e giudiziari", ha rimarcato Iglesias nel corso dell'intervista. Secondo il leader di Unidas Podemos, chi pensa che quello che sta succedendo in Catalogna sarà risolto dalle forze di sicurezza dello Stato o dai giudici "non capisce la storia negli ultimi 200 anni". (Spm)