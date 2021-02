Romania: Commissione Ue apre indagine su misure di sostegno concesse al complesso energetico Oltenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha aperto un'indagine per valutare se le misure di sostegno concesse dalle autorità della Romania al complesso energetico Oltenia rispettano le regole unitarie sugli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà. Lo ha reso noto la stessa Commissione Ue con un comunicato. La Commissione esaminerà, in particolare, se il piano proposto può ripristinare la redditività a lungo termine dell'azienda, senza ulteriore sostegno da parte dello Stato. Bucarest ha inviato il mese scorso a Bruxelles un piano di ristrutturazione dell'azienda, per un periodo di 5 anni. Per la sua attuazione, il complesso energetico Oltenia beneficerà di un sussidio statale per un valore di circa 1,327 miliardi di euro, cui si aggiungono 711 milioni di euro dal Fondo Ue per l'ammodernamento. Il complesso energetico Oltenia è il secondo attore sul mercato energetico romeno, con una quota del 22 per cento. (Beb)