Somalia: Usa chiedono risoluzione “immediata” dello stallo elettorale

- Gli Stati Uniti esortano il presidente della Somalia, Abdullahi Mohamed “Farmajo”, e la leadership nazionale somala ad agire subito per risolvere l'impasse politica e trovare un accordo con i leader degli Stati regionali per consentire lo svolgimento immediato delle elezioni parlamentari e presidenziali. “Lo stallo politico dello scorso anno si è tradotto in una deludente mancanza di progressi nella lotta ad al Shabaab e nel miglioramento della sicurezza, nel far avanzare lo sviluppo economico dopo aver raggiunto la prima fase di cancellazione del debito e nell'affrontare efficacemente l'insicurezza alimentare e le catastrofi naturali che minacciano troppe persone in Somalia”, si legge in una nota dell’ambasciata Usa a Mogadiscio. “Risolvere rapidamente l'attuale impasse elettorale è fondamentale per il futuro della Somalia. È responsabilità e dovere dei leader nazionali e regionali mettere da parte la ricerca di vantaggi politici e agire invece nell'interesse del popolo somalo, che merita il meglio dai propri leader. Ora è il momento di risolvere le questioni in sospeso e terminare il mandato di tenere le elezioni”, conclude la nota. (segue) (Res)