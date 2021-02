Somalia: Usa chiedono risoluzione “immediata” dello stallo elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione giunge dopo che l’opposizione in Somalia ha annunciato che non riconoscerà più il presidente Mohamed Abdullahi “Farmajo”, il cui mandato alla guida del Paese scade oggi, accusandolo di voler sabotare il processo elettorale a suo favore. In una dichiarazione diffusa questa mattina il Consiglio dei candidati alla presidenza, alleanza composta da 14 candidati alla presidenza fra cui l’ex presidente Hassan Sheikh Mohamud e l’ex premier Hassan Ali Kheire, afferma di rifiutare la proroga del termine del mandato presidenziale e chiede la formazione di un Consiglio nazionale di transizione composto dai presidenti delle due camere del parlamento, dai leader degli Stati regionali e dai rappresentanti dell'opposizione e della società civile per continuare a lavorare sul calendario elettorale. Sulla stessa linea si è schierata l’amministrazione del Puntland che, per voce del ministro dell'Informazione, Abdullahi Tima-Adde, ha affermato che non riconoscerà più Farmajo come legittimo presidente della Somalia a partire da oggi. “Lo chiameremo ex presidente somalo” dal momento che il suo mandato costituzionale scade oggi, si legge in una nota. La presa di posizione dell’opposizione si inserisce nel quadro dello stallo elettorale in vista delle elezioni parlamentari e presidenziali, inizialmente in programma oggi, e giunge dopo il fallimento dei colloqui di Dusa Mareb fra il presidente Farmajo, il primo ministro Mohamed Hussein Roble e i rappresentanti degli Stati regionali. (segue) (Res)