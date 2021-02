Somalia: Usa chiedono risoluzione “immediata” dello stallo elettorale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A far precipitare la situazione è stata in particolare l'impasse sulla questione di Ghedo – regione che fa parte dello Stato dell'Oltregiuba, teatro di una grave disputa con il Kenya e considerato una sorta di protettorato da parte di Nairobi – dopo che il presidente dell'Oltregiuba, Ahmed Madobe, ha respinto la decisione del governo federale di gestire il processo elettorale nella regione, in particolare nel capoluogo Garba Harre: in base all'accordo pre-elettorale di settembre, infatti, le elezioni parlamentari si dovrebbero svolgere in due località all'interno di ognuno dei cinque Stati federali somali, tuttavia il presidente Farmajo ha insistito sul fatto che il suo governo si occuperà direttamente della gestione del collegio elettorale di Garba Harre, la sua città natale, proposta che Madobe continua a rifiutare. In una conferenza stampa convocata a margine dei colloqui di Dusa Mareb, lo stesso Madobe ha accusato Farmajo di voler creare divisione e innescare un nuovo conflitto in Somalia per un suo tornaconto personale. Forti divergenze permangono anche sulla questione del ritiro dei militari dell'Esercito nazionale somalo (Sna) dalla regione di Ghedo: le autorità locali chiedono da tempo il loro ritiro, richiesta sostenuta dai leader dell'opposizione. Per risolvere la questione, sul tavolo c'è anche l'ipotesi di un dispiegamento di una forza di polizia della missione Amisom al fine consentire lo svolgimento delle elezioni in sicurezza. (segue) (Res)