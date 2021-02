Somalia: Usa chiedono risoluzione “immediata” dello stallo elettorale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro fronte di dissenso è quello legato alla composizione delle commissioni elettorali regionali in cui, secondo le accuse dell'opposizione, sarebbero stati piazzati uomini ex uomini dei servizi d’intelligence fedeli presidente Farmajo nel tentativo di influenzare l'esito del voto. Il governo federale ha invece accettato di ricostituire il comitato elettorale per il Somaliland, dopo che il presidente del Senato, Abdi Hashi, aveva in precedenza nominato una squadra parallela a seguito dei disaccordi. In base all'accordo, sia Hashi che il vicepremier Mahdi Guled avranno loro rappresentanti in seno alla commissione. Subito dopo la fumata nere nei colloqui di Dusa Mareb, Farmajo ha fatto rientro a Mogadiscio dove ha tenuto un discorso in parlamento nel quale ha ribadito l'intenzione di andare avanti nel processo elettorale anche in assenza di un accordo fra tutti gli Stati regionali. Durante il suo discorso Farmajo ha quindi denunciato una non meglio precisata "interferenza straniera" dietro il fallimento dell'attuazione dell'accordo elettorale del 17 settembre e ha chiesto al parlamento somalo di intervenire nella situazione di stallo per salvare il Paese da una crisi costituzionale. "Con la presente dichiaro che siamo pronti ad attuare l'accordo elettorale e vi chiediamo di sostenerci nella convinzione che i nostri fratelli (gli Stati federali) debbano far parte dell'accordo", ha detto il presidente nel suo intervento, sottolineando che Puntland e Oltregiuba si sono rifiutati di attuare l'accordo elettorale nonostante il governo federale li abbia ripetutamente invitati ad unirsi agli altri Stati regionali. (Res)