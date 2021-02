Sardegna: settimana di riunioni ed audizioni per le commissioni del Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre martedì, ma alle 10.30, la commissione Attività produttive presieduta da Piero Maieli (Psd'Az) discuterà, oltre alla manovra finanziaria, alcune proposte di legge: la n.98 sulla caccia, la n.209 sull'enoturismo, la n.42 sul riordino del comparto ippico. la n.241 sull'albergo nautico diffuso, la n.206 sul turismo, la n.208 sul contributo ai Comuni in materia di "plein air", la n.214 sul turismo itinerante, la n.226 e la n.228 sulla promozione della coltura della canapa e la n.135 sugli interventi urgenti a favore del settore ovino. In esame anche la delibera di Giunta sul sostegno ai pescatori subacquei professionali. In materia di agricoltura, sarà discussa inoltre la situazione dei Consorzi di difesa in relazione alle polizze assicurative sui danni alle colture. I lavori proseguiranno anche nel pomeriggio. Nel pomeriggio alle 15.30 seduta della commissione Lavoro, presieduta da Alfonso Marras (Misto). All'ordine dei giorno le audizioni dei lavoratori ex Keller e dell'Associazione Reset unica sulla casa dello studente (entrambe in videoconferenza). (segue) (Rsc)