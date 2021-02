Sardegna: settimana di riunioni ed audizioni per le commissioni del Consiglio regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente, l'assessore del Lavoro Alessandra Zedda riferirà sull'attività della cabina di regia prevista dalla legge 22/2020 sulle azioni di sostegno al sistema produttivo regionale, sul mancato recepimento dell'indennità per i lavoratori stagionali e sulle problematiche dell'erogazione dell'una tantum prevista dalla legge 30/2020. Per quanto riguarda la manovra finanziaria saranno sentiti i due assessori di riferimento: Andrea Biancareddu per la Pubblica Istruzione ed Alessandra Zedda per il Lavoro. Per le 15.30 è fissata anche la riunione della commissione Autonomia, presieduta da Pierluigi Saiu (Lega), All'ordine del giorno l'audizione del Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu sul nuovo Testo unico in materia di Province e Città metropolitane. Sempre nel pomeriggio ma alle 16.30 seduta della commissione Bilancio, presieduta da Valerio de Giorgi (Misto). L'assessore della Programmazione Giuseppe Fasolino illustrerà i documenti della manovra 2021-2023 e lo schema di norma di attuazione relativo all'istituzione del collegio dei Revisori dei Conti e quello previsto in base al Dl 138 del 2011 sulle misure di stabilizzazione finanziaria e sostegno allo sviluppo. In materia di pareri finanziari, saranno poi esaminate la Pl 42 sul riordino del comparto ippico e la Pl 98 sulla caccia. Mercoledì alle 10.00 la commissione Governo del territorio, presieduta da Giuseppe Talanas (Forza Italia), sarà impegnata nell'esame della manovra finanziaria 2021-2023. (Rsc)