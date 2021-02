Russia: Cremlino, messaggio di Putin in Parlamento sarà su elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin, nel suo 17mo messaggio all'Assemblea federale, si concentrerà sullo sviluppo del Paese in tutte le aree ma terrà anche conto della questione delle prossime elezioni parlamentari. Lo ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del capo dello Stato russo, Dmitrij Peskov. "Il messaggio è sempre principalmente sullo sviluppo, sull'insieme di obiettivi per lo sviluppo del Paese in varie aree", ha dichiarato Peskov. Il portavoce del Cremlino, alla richiesta di commentare la possibilità che il presidente affronti il tema delle proteste in corso nel Paese, ha risposto che l'agenda politica della conferenza sarà occupata in primo luogo dalle elezioni parlamentari in programma a settembre. (Rum)