Recovery: Cottarelli, strategia di crescita va migliorata

- La parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che "definisce la strategia di crescita" deve essere "molto migliorata". Lo ha detto Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani, in audizione nella commissione Bilancio della Camera. "Occorrerebbe chiarire fin dall'inizio che la crescita richiede capitale fisico, capitale umano e riforme", e che quest'ultimo sia "utilizzato in modo efficiente", ha spiegato. Invece, tra le riforme per aumentare l'investimento privato, "metterei al primo posto la riduzione degli ostacoli burocratici all'attività di imprese", ha osservato Cottarelli. "L'eccesso di burocrazia da decenni appare nei sondaggi del perché le imprese non investono in Italia nei primi tre posti", ha spiegato.(Rin)