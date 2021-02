Roma: Iacomoni (Msr), villa Lazzaroni emblema di una città abbandonata a sé stessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Povero Gigi Proietti. A lui, a quanto pare, sarà dedicato il teatro all'interno di Villa Lazzaroni, nel quartiere Appio Latino, nei pressi dell'Alberone, un tempo sua zona di residenza. Povero Gigi, perché il parco storico, servito dalla Metro A, che ospita anche una scuola elementare, è in completo abbandono, per usare un eufemismo, e oggi rappresenta l'ennesimo emblema della Capitale che sprofonda". Lo afferma in una nota Sergio Iacomoni, detto Nerone, presidente del Movimento storico romano. "E non solo in senso metaforico. Proprio al centro della Villa, infatti, da mesi e mesi campeggia un enorme 'pollaio' per interdire il passaggio lì, dove il terreno ha ceduto. Un segnale, col disco rosso del divieto di transito, recita: 'Area interdetta ai veicoli'. Già, ma non si capisce quali, visto che è pedonale: forse ai passeggini e ai tricicli dei bimbi". (segue) (Com)