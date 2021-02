Roma: Iacomoni (Msr), villa Lazzaroni emblema di una città abbandonata a sé stessa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'interno della Villa c'è una sede istituzionale del VII Municipio, con uffici per il pubblico. La palazzina è imbrattata e ha l'intonaco in disfacimento. Vicino c'è il relitto di un piccolo edificio. Risulta deturpata esternamente anche la sede dell'Ama, sempre lì accanto. Villa Lazzaroni fu ben ristrutturata circa otto anni fa e poi dimenticata. Così oggi vediamo i mortificanti risultati. Ma come si può abbandonare una Villa a sé stessa?", ha domandato Sergio Iacomoni. "Bene, sembrerà strano, ma nello stesso municipio c'è un parco ben tenuto. È quello di Tor Fiscale. All'interno opera un'attività di ristorazione privata che provvede al decoro e alla manutenzione dell'area. Allora viene da pensare che Roma, per evitare di toccare definitivamente il fondo, avrebbe bisogno di una diversa attenzione, basata sulla sinergia con i cittadini imprenditori", ha concluso Sergio Iacomoni. (Com)