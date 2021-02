Romania: oggi 2,4 milioni di studenti tornano alla didattica in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 2,4 milioni dei quasi 3 milioni di alunni romeni riprendono da oggi la scuola in presenza, con l'inizio del secondo semestre. I ragazzi torneranno a scuola rispettando le misure protettive determinate dall'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, fra cui l'uso obbligatorio della mascherina e la distanza di un metro. Inoltre, sarà vietato l'accesso di terzi negli edifici scolastici. Ospite di un programma televisivo, il ministro dell'Istruzione, Sorin Cimpeanu, ha dichiarato che l'istruzione è arrivata a un livello molto basso in Romania, in buona parte a causa della didattica online e delle complicazioni legate all'accesso alla tecnologia in alcune località, in particolare nelle aree rurali. Il ministro valuta come considerevoli le perdite, con differenze tra scuole, classi e alunni. E' molto difficile credere che sarà possibile recuperare tutto, ha detto ancora Cimpeanu, aggiungendo che il suo dicastero monitorerà attentamente l'applicazione del programma dei corsi di recupero, al quale è stata stanziata la considerevole somma di 30 milioni di euro. (Rob)