Israele: Netanyahu davanti ai giudici nega le accuse di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si è recato presso il tribunale di Gerusalemme per una nuova udienza del processo per presunta corruzione a suo carico. Dopo aver formalmente negato le accuse contro e aver ricevuto il permesso dai giudici di andarsene, Netanyahu ha lasciato il tribunale. A differenza dell'apertura del processo lo scorso anno, il premier non ha rilasciato dichiarazioni ai media prima o dopo la sua comparizione in tribunale, né il suo ufficio ha rilasciato alcuna dichiarazione. Il capo dell’esecutivo e altri imputati sono tenuti a partecipare, così come avvenuto il 24 maggio scorso. (segue) (Res)