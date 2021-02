Commercio: Simonelli nuovo presidente della commissione del Campidoglio, domani la nomina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Massimo Simonelli, consigliere del M5s, a quanto apprende Agenzia Nova, il nuovo presidente della commissione Commercio di Roma. Simonelli entrato tra gli scranni della maggioranza capitolina nel giugno del 2019, dopo le dimissioni di Fabio Tranchina, sostituirà Andrea Coia, promosso assessore, nella fase finale della consiliatura di Virginia Raggi. La nomina ufficiale di Simonelli, che è entrato in commissione Commercio lasciando il suo posto in commissione Patrimonio a Simona Donati, avverrà domani. Nella commissione Commercio ha fatto ingresso anche la nuova consigliera di maggioranza Anna Fumagalli, che ha sostituito Coia in Assemblea capitolina. La nuova composizione della commissione Commercio sarà: alla presidenza Massimo Simonelli, alla vicepresidenza per il M5s Sara Seccia, per le opposizioni Maurizio Politi della Lega; Francesco Ardu, Anna Fumagalli, Gemma Guerrini, Carola Penna, Enrico Stefàno per il M5s; Davide Bordoni per la Lega; Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia; Giulia Tempesta e Marco Palumbo per il Partito democratico. (Rer)