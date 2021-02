Imprese: Cina, entrate Huawei in aumento dell'11,2 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate del colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei Technologies hanno raggiunto 136,7 miliardi di dollari nel 2020, con un aumento dell'11,2 per cento, e i profitti hanno raggiunto i 9,9 miliardi di dollari, con un aumento del 10,4 per cento, nonostante le restrizioni imposte dall'amministrazione Trump. Lo riferisce il "Global Times" citando i dati aziendali. Per i primi tre trimestri del 2020, il fatturato di Huawei è stato di 671,3 miliardi di yuan (103,9 miliardi di dollari), in crescita del 9,9 per cento rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente. Il 18 gennaio, l'amministrazione dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha comunicato ai fornitori del colosso dell'elettronica cinese per le telecomunicazioni cinese, Huawei, la revoca di alcune licenze di vendita che hanno consentito loro sino a questo momento di proseguire le forniture all'azienda cinese, in deroga delle sanzioni varate a suo carico da Washington. Tra le aziende interessate dalla nuova stretta del governo Usa figura anche il produttore di microchip Intel. (segue) (Cip)