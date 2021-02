Imprese: Cina, entrate Huawei in aumento dell'11,2 per cento nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunicazione è giunta nel contesto di una brusca accelerazione della campagna Usa contro i principali campioni tecnologici emergenti della Cina, negli ultimi giorni dell'amministrazione Trump. Nei giorni precedenti le autorità Usa hanno anche effettuato una serie di arresti di docenti e scienziati statunitensi che avevano celato relazioni con lo Stato cinese. Il dipartimento del Commercio Usa non ha fornito informazioni dettagliate in merito ai fornitori di Huawei interessati dalla nuova stretta sanzionatoria, ma ha avvertito che il dipartimento continua a coordinarsi con le altre agenzie governative interessate per applicare "con costanza" le politiche di licenza, in modo da "tutelare gli interessi di sicurezza nazionale e politica estera degli Stati Uniti". (Cip)