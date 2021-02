Covid: Ricciardi, tendenza epidemia in peggioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tendenza dell'epidemia è in peggioramento. Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute e docente dell'università Cattolica, ad "Agorà" su Rai3. "I casi nelle regioni che sono state rosse stanno diminuendo, le regioni arancioni sono stabili, le regioni gialle sono in peggiorando. La preoccupazione è che le varianti, che sono più contagiose, alterino questo equilibrio in senso peggiorativo. Sono abbastanza preoccupato", ha aggiunto. (Rin)