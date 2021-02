Regno Unito: fonti governo, forse necessaria terza dose vaccino Covid per contrastare varianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti del governo britannico hanno fatto sapere di considerare la possibilità che una terza dose di vaccino anti-Covid possa essere necessaria quest'anno per combattere la diffusione delle varianti che sembrano essere più resistenti, come quella sudafricana. I dirigenti dell'Nhs (il sistema sanitario britannico) hanno infatti espresso fiducia circa il fatto che il governo possa prevedere una "vaccinazione congiunta" anti-influenza e anti-Covid il prossimo anno, con la nuova vaccinazione Covid (la terza del 2021) che sarebbe specificamente contro le varianti di maggiore preoccupazione. Secondo il governo, in autunno sarà quindi necessario "un rinforzo" della copertura vaccinale, e probabilmente "una successiva vaccinazione annuale".(Rel)