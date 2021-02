Viabilità: Boccalini (Taxiblu) su zona gialla, senza attività serali e business il lavoro è quasi azzerato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu, commenta in una nota il primo weekend di zona gialla a Milano: "La città si è ripopolata nelle sue vie centrali e anche in quelle più tradizionali dello shopping. Detto questo se vogliamo parlare di un miglioramento sui numeri parliamo di cifre decimali percentualmente. Di certo un segnale importante è arrivato dalla riapertura dei ristoranti e qualche corsa in tal senso si è fatta. Probabilmente se potessero rimanere aperti al pubblico anche la sera almeno fino alle 22 qualche altra corsa si recupererebbe, per quanto parleremmo probabilmente di numeri sempre piccoli. Non va però dimenticato che chi di noi fa i turni notturni, salvo qualche corsa da e verso gli ospedali, lavora in termini di corse ancora meno. Anche se a piccoli passi bisogna recuperare clientela, per quanto “quella business”, per noi fondamentale insieme al turismo negli ultimi anni, ancora ovviamente è quasi azzerata per presenze". (Com)