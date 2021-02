Covid: Ricciardi, strategia convivenza virus non funziona, serve governo autorevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un governo autorevole anche per scegliere una nuova strategia perché quella della convivenza con il virus non sta funzionando, bisogna utilizzare la strategia dell'eliminazione. Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute e docente dell'università Cattolica, ad "Agorà" su Rai3. "Mi auguro che il nuovo governo lasci questa strategia e abbracci quella dell'eliminazione", ha sottolineato Ricciardi ribadendo la straordinarietà della campagna vaccinale e la necessità di intervenire "per garantire un coordinamento nazionale e un approvvigionamento continuo che ci sarà non tanto in questo mese ma da marzo in poi e soprattutto ad aprile quando le dosi saranno sufficienti per una campagna di massa". L'obiettivo è "vaccinare 250mila persone al giorno tutti i giorni, 7 giorni alla settimana. E' un'impresa davvero colossale", ha aggiunto il consulente del ministero.(Rin)