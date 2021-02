Roma: Politi (Lega), Raggi vende aria fritta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo dai social che il sindaco ha annunciato in pompa magna la pulizia della ringhiera di recinzione dell'area archeologica di largo Argentina. Alla buonora! Ovviamente ogni piccola manutenzione ordinaria deve essere sbandierata come se non fosse giusto dovere di ogni amministrazione, ma l'eccezionale comportamento della Raggi". Lo dichiara in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina. "Vogliono far passare il messaggio che i cittadini devono ringraziare per la manutenzione ordinaria, per di più fatta spesso male. La prossima volta ci annuncerà di aver pulito la scalinata di piazza del Campidoglio", conclude.(Com)