Covid: Zingaretti, rilancio Paese passa attraverso sconfitta virus

- Oggi nel Lazio, i vaccini agli over 80 sono "la dimostrazione che la macchina sanitaria di battaglia contro il Covid va avanti. L'Italia ha bisogno di rimettersi in piedi per ricostruire la sua economia, rilanciare le imprese e difendere il lavoro". Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, all'istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, in occasione dell'avvio della vaccinazioni anti Covid per gli over 80. "Questi sono gli obiettivi strategici che passano tutti attraverso la sconfitta del virus. Quindi - ha aggiunto Zingaretti - è di fondamentale importanza che vada avanti il contenimento della pandemia e con grande forza la campagna vaccinale. Questo - ha concluso Zingaretti - è anche quello che sta avvenendo sul terreno della politica, ma la vita è qua". (Rer)