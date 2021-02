Emirati: governo impegnato nella sfida dell'Expo nell'era della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia da coronavirus minaccia ancora l'Expo di Dubai a causa dell'aumento dei contagi registrato negli Emirati Arabi Uniti. Diversi paesi del mondo hanno sospeso i voli aerei verso questa destinazione e si teme che questa situazione possa avere un impatto sull'organizzazione dell'Expo 2020 programmato nel prossimo ottobre. Secondo il sito emiratino "al Khaleej online", un nuovo rinvio potrebbe provocare un ingente danno economico. Gli Emirati dovranno affrontare una vera sfida per organizzare l'evento globale a Dubai, dove sono attesi 11 milioni di visitatori stranieri, cifre che non tengono conto della prosecuzione della pandemia. Expo è considerata una delle più importanti mostre di lavoro ed eventi culturali e si tiene ogni cinque anni in una città scelta dall'Ufficio Internazionale delle Esposizioni, con sede a Parigi. Lo scorso aprile, il governo degli Emirati Arabi Uniti ha rinviato l'Expo di Dubai, dopo aver ottenuto l'approvazione di due terzi dei 170 stati membri dell'Ufficio internazionale delle esposizioni di Parigi. (segue) (Res)