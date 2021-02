Emirati: governo impegnato nella sfida dell'Expo nell'era della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli organizzatori di Expo 2020 insistono nel volere tenere l'evento e si dicono pronti a tutti i possibili scenari, in mezzo a una nuova ondata globale di epidemia. A partire da domenica 7 febbraio, il numero totale di contagi negli Emirati ha raggiunto 326.425 casi, mentre il numero di persone guarite ha raggiunto 305.759 casi e le morti totali hanno raggiunto 921 casi. L'amministratore delegato dell'agenzia di sviluppo e delle consegne immobiliari a Expo 2020, Ahmed Al-Khatib, ha dichiarato ai giornalisti: "Ci impegniamo a ospitare l'Expo nell'ottobre 2021. Seguiamo tutte le linee guida internazionali su come affrontare il virus e il distanziamento sociale". Secondo Al Khatib, gli organizzatori si stanno preparando a tutti gli scenari, pur confermando che la mostra aprirà i battenti il ​​primo ottobre prossimo. Nonostante le assicurazioni degli organizzatori, la situazione sanitaria negli Emirati fornisce indicatori preoccupanti, soprattutto perché numerose autorità sanitarie nei paesi di tutto il mondo hanno sospeso i viaggi verso gli Emirati, a causa del numero elevato di contagi. L'Arabia Saudita, il Qatar, la Danimarca e la Gran Bretagna hanno sospeso i viaggi negli Emirati Arabi Uniti e il Comitato supremo per la gestione delle crisi e dei disastri a Dubai ha approvato (lunedì 1 febbraio) una nuova serie di misure preventive, come parte dei suoi sforzi per limitare lo scoppio del nuovo coronavirus. (Res)