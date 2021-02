Trasporto aereo: Russia, motore velivolo MS-21 supera certificazione Icao sulle emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il motore Pd-14, che sarà utilizzato per il velivolo di fabbricazione russa MC-21, è stato certificato dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (Icao) per la conformità ai requisiti per le emissioni nocive. Lo ha riferito l'ufficio stampa della United Engine Corporation, parte del gruppo statale russo Rostec. "Gli aeromobili MS-21-310 con motori PD-14 saranno in grado di effettuare voli internazionali. Il secondo punto importante è che la Russia sarà ora in grado di fornire al mercato internazionale aeromobili con motori prodotti dalla United Aircraft Corporation", ha affermato il vicedirettore generale di Rosec, Jurij Shmotin, citato dall'ufficio stampa. Il PD-14 ha ricevuto la prima certificazione dall'Agenzia federale russa per i Trasporti nel 2018 e all'epoca era conforme agli standard Icao. Nel gennaio 2020 è entrato in vigore un nuovo standard internazionale, in cui sono stati modificati gli indicatori sulle emissioni di particelle non volatili. Ciò ha richiesto una certificazione aggiuntiva. (Rum)