Emirati-Spagna: ministra Esteri Gonzalez Laya visita padiglione Expo Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, è oggi a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dove ha incontrato la ministra di Stato per la Cooperazione internazionale emiratina e direttrice di Expo Dubai 2020, Reem Al Hashimy. Come si legge sul profilo Twitter del ministero degli Esteri spagnolo, entrambe hanno “identificato varie priorità e opportunità per la cooperazione”. Nell'ambito della sua visita a Dubai, Gonzalez Laya ha potuto toccare con mano lo stato dei lavori del padiglione spagnolo all’Expo, che si terrà dal primo ottobre 2021 al 31 marzo 2022. (Res)