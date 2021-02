Roma: sognava di essere arrestato nella Capitale, evade domiciliari a Lucca e si autodenuncia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 33 anni, di origini partenopee, sognava di essere arrestato nella Capitale. Si trovava a Lucca agli arresti domiciliari ed è evaso per andare a Roma. Ha telefonato il 112 Nue per autodenunciarsi. L'operatore della polizia di Stato ha subito inviato una volante nel luogo in cui l'uomo si trovava per "esaudire" il suo desiderio di essere arrestato nella Capitale: finito in manette, dovrà essere processato per direttissima in mattinata. (Rer)