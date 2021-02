Covid: assessore Lazio, presto prenotazioni vaccino per over 75

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A breve nel Lazio inizieranno le prenotazioni per il vaccino agli over 75. Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato all'istituto Spallanzani di Roma, in occasione dell'avvio della vaccinazioni anti Covid per gli over 80. "Oggi parte la campagna vaccinale degli over 80. Siamo la prima regione italiana - ha sottolineato l'assessore -. È importante per noi mettere in sicurezza questa fascia che ha pagato il tributo più alto. Oggi si apre una nuova pagina nella nostra regione: dobbiamo correre, perché il fattore tempo è fondamentale. Il vaccino Astrazeneca rappresenterà un'arma in più per la fascia 18-55: adotteremo la soluzione più veloce che è il metodo israeliano per fasce di età e categorie di priorità e coinvolgeremo i medici di medicina generale. Nel frattempo - ha aggiunto D'Amato - proseguiremo con gli over 80 per cui ci vorranno 60 giorni per completare. A breve inizieranno le prenotazioni anche per gli over 75". L'assessore ha ribadito che il piano del Lazio è modulare e flessibile, costruito con grande cautela. Il fattore tempo è fondamentale. Noi dobbiamo correre, ma il problema è legato alla disponibilità dei vaccini", ha concluso.(Rer)